مقتل شخص على يد محام خلال مشاجرة بينهما بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من كشف لغز العثور على جثة أحد الأشخاص في ظروف غامضة بشبين القناطر، إذ تبين أن المتهم "محامي" يبلغ من العمر 37 عامًا، وتم القبض عليه، وجرى نقل الجثة للمستشفى وصرحت بالدفن، وطلبت جهات التحقيق تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة شبين القناطر، بالعثور على جثة شخص مقتولًا عند منطقة طريق الصافورى بدائرة المركز، وبه عدة طعنات نافذة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة شخص مقيم بمنطقة العرب دائرة المركز وبه 5 طعنات نافذة بالجسد.

وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة محامي يبلغ من العمر 37 عاما، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة طعن كل منهما الآخر وأصيب المحامي بطعنة، وجرى التحفظ عليه، وحرر محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأنكر المتهم ارتكابه للواقعة مبررا أنها مشاجرة نشبت بينهما بسبب رفضه للمرافعة في قضية تخص المجني عليه.

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وتكليف المباحث بمواصلة التحريات للوصول لسبب ارتكاب الواقعة.