العثور على جثة طفلة داخل سيارة في طوخ.. والأمن يكثف جهوده لكشف غموض الواقعة

القليوبية- إبراهيم سالم

تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية من جهودها، لكشف غموض العثور على جثة طفلة، تبلغ من العمر 3 سنوات، عثر عليها متوفية داخل سيارة ملاكي بجوار سنترال طوخ، تم نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فيما تواصل أجهزة الأمن بمركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة لتحديد خط سير الطفلة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بالعثور على سيارة ملاكي بجوار السنترال وبها جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات.

اعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق وتواصل الأجهزة الأمنية بطوخ بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة لتحديد خط سير الطفلة وكشف غموض تلك الواقعة.

وأشارت المعلومات الأولية عن الواقعة إلى أن الطفلة كانت تلهو بالقرب من مسكنها بالمنطقة، وأن السيارة التي تم العثور على جثتها بها أدلى صاحبها بعدم علمه بوجود الطفلة، وأنه كان يركن سيارته مثلما يتركها في ذلك المكان كالمعتاد.