مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادثى سير منفصلين بأخميم شرقى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم شرقى محافظة سوهاج وقوع حادثى سير منفصلين الأول بين سيارة نقل ودراجة بخارية ونتج عن الحادث وفاة طفل يبلغ من العمر 11 سنة وإصابة سباك وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات شقيق الطفل المتوفى، بينما جاء الحادث الثانى بين سيارة ملاكى وسيارة نقل بمقطورة على الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز أخميم ونتج عنه وفاة قائد السيارة الملاكى.

ترجع الواقعة حول وجود حادث تصادم ومتوفـي ومصابين بناحية الخلوه دائرة مركز أخميم حيث تبين أنه أثناء سير السيارة " نقل " قيادة المدعو حسام ح ص ع - سن 26 سائق – ويقيم دائرة المركز أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالدراجة البخارية قيادة المدعو عمرو م ر ع - 41 سنة سباك ويقيم بندر أخميم نتج عن الحادث وفاة الطفل محمد م م ر 11 سنة تلميذ ويقيم شارع جامع الصحابه بندر أخميم من مستقلي الدراجة البخارية.

وإصابة كل من قائد الدراجة البخارية " بكدمات وسحجات بالساعد الأيمن والركبة اليسري " والطفل معاذ مصطفي محمد رأفت 9 سنوات تلميذ شقيق المتوفـي ويقيم بذات الناحية " سحجات بالذراع الأيمن والركبة اليسرى" من مستقلي الدراجة البخارية تم نقل الجثة والمصابين للمستشفي المركزي وتحويل الثاني لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال قائدي المركبتين وجد المتوفـي والمصاب الثاني المدعو محمد ر ع ع 73 بالمعاش ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائية.

وجاء البلاغ الثانى بوجود حادث تصادم ومتوفـي بالطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز أخميم حيث تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي "

قيادة المدعو جمال ع 56 سنة عامل ويقيم دائرة مركز دار السلام إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم من الخلف بالسيارة " نقل بمقطورة " قيادة المدعو ناجي س و ا46 سنة سائق ويقيم دائرة مركز دار السلام متوقفة علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولي وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وبسؤال قائد السيارة الثانية ونجل المتوفـي المدعو حسن ج ع م 18سنة طالب ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائية.