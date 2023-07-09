

وأضاف نيهمر في تصريحات له اليوم الأحد أن النمسا لديها ١٠٩ آلاف طلب لجوء والمجر لديها ٤٥ ألف طلب لجوء.

وقال نيهمر إن القمة الأخيرة بشأن الهجرة مع المجر وصربيا كانت ناجحة رغم توجيه انتقاد إلى الاتحاد الأوروبي بسبب سياسة اللجوء.



وأضاف المستشار أن المجر هي المكان الوحيد الخالي من المهاجرين في أوروبا وهذا يرجع إلى العوائق القانونية والمادية أمام الهجرة كما يوجد سياج على الحدود.



واعتبر نيهمر أن التعاون مع المجر يتيح إيقاف معظم تدفقات الهجرة ولن يسمح لهم بالقدوم إلى النمسا كمهاجرين.