مدير منطقة أسوان الأزهرية يقدم واجب العزاء فى وفاة طالب بالثانوية غرقا فى النيل

قدم الدكتور سيد حسن، مدير عام منطقة أسوان الأزهرية، واجب العزاء، اليوم، الأحد، لأسرة الطالب حمزة أحمد ابو المجد، بالصف الثالث الثانوي القسم الادبي بلجنة معهد بنين كوم امبو الثانوي، الذي توفي غرقًا بعد انتهاء الامتحان.

وأعرب رئيس المنطقة عن خالص تعازيه وكافة العاملين بالمنطقة، لأسرة الطالب المتوفى، داعيًا الله عز وجل أن يرحم الفقيد، ويرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان حمزة أحمد ابو المجد، الطالب بالصف الثالث الثانوى القسم الأدبى، انتهى اليوم، من أداء امتحان مادة اللغة الفرنسية، آخر امتحانات مواد الثانوية الأزهرية، وذهب للسباحة فى النيل ولكنه لقى مصرعه غرقا فى مياه النهر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.