5 معاهد أزهرية بأسوان تحصل على شهادات ضمان جودة التعليم

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

حصلت منطقة أسوان الأزهرية، على شهادات ضمان جودة التعليم والاعتماد، لـ5 معاهد أزهرية، من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وذلك ضمن خطتها السنوية المعدة لحصول جميع معاهدها على شهادات الجودة.

والمعاهد التي حصلت على الاعتماد أول مرة هي معهد حاجر، وإدفو الإعدادي، ومعهد محمد كامل هلاوى الإعدادي، ومعهد الغنيمية الإبتدائي، والمعاهد التى تم تجديد الاعتماد لها هي معهد أبو الحسن الشاذلي الإبتدائي، ومعهد المعمارية الإبتدائي، وذلك بنسبة اعتماد 100% .

وبهذه المناسبة، قدم الدكتور سيد حسن، مدير عام العلوم الدينية والعربية، ومحمود أحمد، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، الشكر والتقدير لإدارة الجودة بالمنطقة وفريق العمل بقيادة شعبان محمد، مدير الإدارة، على ما بذلوه من جهد وعطاء لتحقيق هذا الإنجاز، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على المستوى المتميز خلال الفترات القادمة.



المعاهد الأزهرية الحاصلة على شهادات ضمان جودة التعليم (1)



المعاهد الأزهرية الحاصلة على شهادات ضمان جودة التعليم (2)



المعاهد الأزهرية الحاصلة على شهادات ضمان جودة التعليم (3)



المعاهد الأزهرية الحاصلة على شهادات ضمان جودة التعليم (4)



المعاهد الأزهرية الحاصلة على شهادات ضمان جودة التعليم (5)



المعاهد الأزهرية الحاصلة على شهادات ضمان جودة التعليم (6)