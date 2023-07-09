محافظ بنى سويف يتفقد فعاليات الملتقى التوظيفى لمؤسسة حياة كريمة

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ، فعاليات الملتقى التوظيفي، الذي نظمته مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتمكين الشباب" لتوفير نحو 2000 فرصة عمل للشباب من الجنسين من مختلف المؤهلات في أكثر من 40 تخصص ومجال، وبمشاركة 33 شركة ومصنع بالقطاع الخاص، ضمن مبادرة "توظيف مصر"، وذلك بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب.

وشهد ملتقى التوظيف "الذي يعقد على مدار أمس واليوم "حضور: الدكتور محمد جبر منسق عام المبادرة ببني سويف معاون المحافظ، العقيد مدحت زكريا مدير مؤسسة حياة كريمة ببني سويف، مصطفى إبراهيم مديرعام الشباب والرياضة، هاني الجويلي رئيس المدينة، نيرة نبيل وحدة حياة كريمة بالمحافظة.

وتجول المحافظ بين أجنحة الشركات المشاركة لاستقبال طلبات الراغبين في الحصول على فرص العمل ، واستفسر من المندوبين وممثلى الشركات عن الوظائف المتاحة أمام الشباب،مؤكدا على أهمية الالتزام بالقوانين التي تضمن حقوق العاملين المادية والرعاية الاجتماعية والصحية،مشيرا إلى أنه الدولة المصرية تسعى لتوفير فرص عمل والتشجيع على العمل الحر من خلال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة،بهدف ضمان مصدر دخل كريم للمواطنين، مثنيا على الشركات المشاركة وتنوع فرص العمل المتاحة،وكذلك إقبال الشباب من مختلف مراكز ومدن المحافظة.

كما أشار المحافظ إلى الأهمية النوعية التي يكتسبها الملتقى،نظرا لتناوله موضوعًا محوريًا يتعلق بتوفير فرص عمل لشباب بني سويف، وهو ما تسعى إليه الدولة في مقدمتها القيادة السياسية، ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في كافة مناحي الحياة، مشيدًا بما تقوم به مؤسسة حياة كريمة من جهود وفعاليات، لاسيما هذا الملتقى الذي يؤكد على شمولية وتنوع أهداف ومحاور عمل المبادرة،بحيث لاتقتصر فقط على جانب مشروعات البنية التحتية وإنما تمتد أيضًا بالتنمية البشرية والذي يتمثل في التدريب على الحرف والتأهيل لسوق العمل، وذلك في إطار الدفع بجهود الدولة التنموية، وتحقيق رؤية مصر 2030 التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.