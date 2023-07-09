إزالة 23 حالة تعد بالمرحلة الثالثة ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات في بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لحملات إزالة التعديات التي بدأت أمس تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أنه تم "أمس السبت" إزالة 23حالة تعد بواقع (11 حالة تعد على مساحة 392 مترا على أرض ولاية الري والصرف + 3 حالات تعد على مساحة 51 متر ولاية الطرق + 9 حالات تعد على 9 قراريط أرض زراعية)، وذلك في أول يوم من المرحلة الثالثة من الموجة الحالية، والتي يتم تنفيذها في الفترة من 8 إلى 28 يوليو الجاري.

وأكد المحافظ الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المُستردة، والتنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وبحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية"21" من حملات الإزالة ،قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19مايو 2023 ،وبلغ إجمالي ما تمت إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبان وزراعة"، واستكملت بالمرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 16 يونيو الماضي، وتم خلالها إزالة 375 حالة تعد، وتختتم بالمرحلة الثالثة التي بدأت أمس وتستمر حتى 28 يوليو الجاري.