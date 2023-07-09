محافظ السويس يكرم أوائل شهادات الدبلومات الفنية.. صور

كرم اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس ، أوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022 - 2023، بمنحهم شهادة تقدير وميدالية محافظة السويس تقديرا لتفوقهم الدراسي بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ وخالد سعداوي، السكرتيرالعام لمحافظة السويس والعميد إيهاب سراج الدين السكرتيرالعام المساعد للمحافظ.

وحضر التكريم العقيد رامي سعد، مدير عام مكتب المحافظ وياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم وسيد حمدان، وكيل مديرية التربية والتعليم وسلمي الشاعر مستشار المحافظ لشئون التعليم ورمضان أبو الحسن، نقيب المعلمين وأحمد عبد الحميد، مدير التعليم الفنى ورؤساء الأحياء ط، كما حضر كلا من النائب الدكتور سيد عبده والنائب أحمد شوشة أعضاء مجلس الشيوخ.

وفى بداية التكريم أعرب محافظ السويس عن سعادته بحصول طلاب المدارس الفنية من أبناء السويس على المركز الأول والثانى على مستوى الجمهورية، وحصلت علي المركز الأول على مستوى الجمهورية الطالبة ندى السيد عطية الله عبد الجواد من مدرسة السويس الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات "قسم كهربا- تخصص نقل وتوزيع طاقة كهربية" بمجموع 993 من إجمالي 1000 درجة وحصلت على المركز الثاني على مستوى الجمهورية الطالبة مريم حسن محمد عطية من مدرسة السويس الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات "قسم كهربا-تخصص نقل وتوزيع طاقة كهربية" بمجموع 990 درجة.

كما حصل كلا من الطالبة رحمة ناصر مصطفى أحمد والطالبة مريم حسن محمود حسن على المركز الثالث على مستوى مدرسة السويس الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات "قسم كهربا- تخصص نقل وتوزيع طاقة كهربية" بمجموع 988 درجة.

كما حصل كلا من الطالبة غرام ياسر غريب حسن على والطالبة مريم علاء الدين محمد فكرى علي المركز الأول بمدرسة السويس التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات "إدارة موانئ وخدمات بحرية" وحصل على المركز الأول بمدرسة الصباح التجارية بنات نظام ثلاث سنوات (جدرات) كلا من الطالبة تبارك محسن محمد فرج (فنى مبيعات) والطالبة مريم إبراهيم مجدى تكلا (فنى مبيعات) والطالبة مريم حسن سالم محمد (فنى تأمينات تجارية وأجتماعية ) والطالبة مريم هاني رضوان حسن (فنى مبيعات) كما حصلت الطالبة أنهار أحمد أبو الحسن محمود على المركز الأول بمدرسة الصباح التجارية بنات نظام ثلاث سنوات مزدوج (سكرتارية طبية).

وفي التكريم قدم المحافظ التهنئة للطلاب المتفوقين وأولياء الأمور وأشاد المحافظ بجهود و دور أسر الطلاب فى صناعة نجاح و تفوق أبنائهم و دورهم العظيم فى توفير البيئة السليمة و المناخ الصحي و خلق جيل من المتفوقين.

ووجه "صقر" الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والقائمين على المنظومة التعليمية الفنية بالسويس كول من يعمل بقطاع التربية والتعليم على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسي، كما أشاد المحافظ بنجاح التعليم الفنى فى الالتزام بتحقيق الأهداف المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفنى.

كما أعرب المحافظ عن بالغ سعادته بهذا التفوق مؤكدًا لهم جميعًا على أن هذا النجاح هو البداية نحو تحقيق آمالهم و طموحاتهم فى بناء المستقبل مناشدهم بالحفاظ على هذا التفوق و الاستمرار فى النجاح و التقدم فهم أمل مصر و قادتها فى المستقبل و صانعى تاريخ هذا البلد.

و فى نهاية التكريم حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الطلبه والطالبات وأولياء الأمور لتوثيق هذه المناسبة.