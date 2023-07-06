محافظ السويس ووفد لجنة الصحة بمجلس النواب يتفقدون المجمع الطبى الجديد

قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور حسام الأبوساطى المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس والدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ وخالد سعداوي، السكرتير العام والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالسويس ومديري ومسئولي قطاع الصحة والتأمين الصحي والرعاية الصحية ومديرية الصحة بالسويس، بجولة تفقدية لمجمع السويس الطبي لمتابعة الاستعداد لبدء منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس.

تأتى هذه الجولة فى إطار زيارة لجنة الصحة بمجلس النواب لمحافظة السويس منذ 3 أيام للوقوف على آخر استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تنطلق في النصف الثاني من العام الجاري.

وأعلن اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أن المحافظة على موعد مع افتتاح المجمع الطبي قريبا والمقام بمنطقة 24 أكتوبر والمقام على ومساحة 35 ألف متر وهو أكبر مجمع طبي بمدن القناة وسيناء، وذلك بالتزامن مع بدء العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل في السويس، لافتا إلى نجاح التشغيل التجريبي للتأمين الصحي بمراكز طب الأسرة عقب تطويرها.

وأكد الدكتور أحمد السبكي خلال اللقاء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمام غير مسبوق بقطاع الصحة ويقوم بتذليل كافة العقبات لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع السبكي أن الهيئة أعدت تقرير عن مقومات النجاح في محافظات بورسعيد- الإسماعيلية- جنوب سيناء- الأقصر -أسوان لتكون بداية لمحافظة السويس من حيث انتهى الآخرون، لتستفيد من تلك التجارب وتحقق مكاسب معنوية وتقدم مستوى أفضل من الخدمات الطبية.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى انه سيراعي مطالب محافظ السويس والتي تستهدف الحفاظ على استمرار الموارد وإعداد لائحة للأطباء تشمل الحوافز وفق ما يقدمونه من خدمات فعلية تتماشى وطبيعة السويس.

واستعرض أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب على محافظ السويس بعض المعوقات التي رصدوها خلال جولتهم الميدانية أمس على المراكز الطبية والمنشآت الصحية والمستشفيات، بهدف تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة، كما طالبت اللجنة بسرعة تجهيز المستشفيات تمهيدا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة.

ويجري وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بزيارة ميدانية لمحافظة السويس لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولى، لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.

وقدم الدكتور عبد الرحمن الطحان عميد كلية الطب شرح تفصيلي لأقسام جامعة السويس وكليه الطب تمهيدا لبدء العمل مستشفي الجامعة التي أكد أعضاء الوفد علي أهميتها في دعم القطاع الصحي بالمحافظة، كما تفقد أقسام المعامل والصيدلية داخل مبنى العيادات الخارجية، وكذلك قسم العمليات والطوارئ.

وقال عميد كلية الطب، إن المستشفى الجامعي عبارة عن مسطح مقسمة على 4 أدوار، وتضم 260 سرير للإقامة بالاقسام الداخلية، و 24 سرير عناية مركزة و15 غرفة عمليات، و25 حضانة للأطفال حديثي الولادة والمبتسرين، وتضم المستشفى قسم طوارئ بقوة 26 سريرا، ويجري تجهيزها خلال الفترة الحالية بالمعدات والمستلزمات المطلوبة لافتتاحها واستقبال المرضى من أهالى السويس في أقرب وقت.

ويضم الوفد البرلماني الذي يزور السويس من أعضاء لجنة الصحة وكيل اللجنة النائب محمد الوحش والنائبة سهير عبد الحميد والنائبة إيناس عبد الحليم والنائبة أمنية رجب والنائب محمود أبو الخير والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائب محمود العزب والنائب أحمد دندش والنائب محمود مشعل والنائبة سمر سالم.