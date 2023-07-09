محافظ أسوان يتفقد أعمال التطوير والتجميل ويوجه بتكثيف أعمال النظافة العامة

أسوان- صلاح المسن

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بالاستمرار فى أعمال التطوير والتجميل، وتكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات أولاً بأول، مشدداً على عدم المساس بالمواقع الأثرية والتراث العالمى للحفاظ على مقوماتها التراثية الجمالية بنفس الرونق والشكل الحضارى الخاص بكل منها.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للواء أشرف عطية محافظ أسوان، لمتابعة الأعمال الجارية ضمن مشروعات التطوير والتجميل بطريق السادات، وعدد من الشوارع الداخلية.

وأكد محافظ أسوان خلال الجولة، على أن ذلك يتكامل مع ما يتم تنفيذه من مشروعات التطوير والتجميل بمنطقة الطابية التاريخية الأثرية، وممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم والجديد، وكذا أعمال الرصف الجارى استكمالها بالمناطق والأحياء السكنية، والشوارع الرئيسية والداخلية ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالى 2023/2024.

ولفت محافظ أسوان، إلى أن الخطة العامة لرصف الطرق والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 52 كم، وباعتمادات 105.5 مليون جنيه ضمن مشروعات التطوير والتجميل الجارية بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

من ناحية أخرى، كان قد واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولاته الميدانية داخل السوق السياحى وعدد من الأسواق والشوارع الداخلية بمدينة أسوان للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، وانتظام العمل بالمخابز البلدية والمحلات وسلاسل الهايبر والسوبر ماركت، فضلاً عن الوقوف على التعامل الفورى مع الإشغالات ورفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة، وخلال جولته التفقدية، وجه محافظ أسوان بالإزالة الفورية لـ 5 حالات إشغال لتجاوزهم لحدود محلاتهم، مع دراسة إنشاء مظلات وتندات بمدخل السوق السياحى من ناحية ميدان المحطة لحماية السيدات من أصحاب المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية من أشعة الشمس، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة العامة، وتلافى الملاحظات التى تم رصدها، مع إزالة الحواجز أمام المحلات، وتحرير محاضر مخالفة بغرامات فورية للمحلات الغير ملتزمة.

وشدد على مواصلة تنظيم الحملات المكبرة صباحاً ومساءاً لإزالة الإشغالات أولاً بأول بهدف تحقيق السيولة المرورية للمارة والمركبات، بالإضافة إلى قيام مسئولى الوحدة المحلية بالعمل ليل نهار من أجل الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى، وخلق مناخ بيئى وصحى أمام مواطنى المحافظة، والزائرين من المصريين ومختلف الأفواج السياحية.

كما قام أشرف عطية، بضبط أحد النباشين أثناء قيامهم بتحميل محتويات أحد صناديق القمامة بشارع شرق البندر حيث أعطى تعليماته بتنظيم حملات لمداهمة مخازن النباشين والخردة، وقام المحافظ أيضاً بتحرير غرامات مخالفة لعدد من عربات الحنطور المخالفة، مع مصادرة أحد الأحصنة لوجوده فى مكان مخالف.

موضحاً، بأنه سيتم خلال الأيام القادمة البدء فى أعمال التوسعة والتطوير، وتوصيل المرافق المختلفة لموقف عربات الحنطور، والجارى تنفيذه بأحد الشوارع الخلفية الكورنيش لاستيعاب كافة عربات الحنطور، وإلزامهم بالتراكى به، والخروج منه وفقاً لحركة التشغيل والعمل للحفاظ على بانوراما التجميل والتطوير الجارى تنفيذها بالمدينة السياحية.

كما استمع محافظ أسوان، للعديد من المطالب والشكاوى الجماهيرية، مكلفاً المسئولين بسرعة التعامل معها، ووضع الحلول الفورية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.