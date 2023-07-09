اليوم السابع
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محاضرة لرئيس جامعة طنطا حول مهارات القيادة واستراتيجيات الإدارة

الأحد، 09 يوليو 2023 10:38 م
محاضرة لرئيس جامعة طنطا حول مهارات القيادة واستراتيجيات الإدارة محاضرة لرئيس جامعة طنطا حول مهارات القيادة
الغربية - عادل ضرة

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شارك الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، اليوم فى فعاليات الدورة السادسة لإعداد القادة الأكاديميين بمقر إدارة الجامعة. ألقى الدكتور محمود ذكى محاضرة بعنوان "مهارات القيادة واستراتيجيات الإدارة" تناول خلالها أهم المهارات القيادية للأكاديميين التى تتيح لهم استخدام الدورات الفعالة فى إدارة وتقييم وتقويم الأداء المؤسسي للوحدات والمراكز والكليات والقطاعات داخل الجامعة، بما يضمن تحقيق مؤشرات قياسية تسهم فى إبراز دور الجامعة وانجازاتها بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للجامعة، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.
 
كما قدم الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، محاضرة تناول خلالها التطوير المستدام فى قطاع الدراسات العليا والبحوث، واستعرض أهم إنجازات قطاع الدراسات العليا والبحوث، والبعثات الخارجية والمؤتمرات الدولية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات داخل مصر وخارجها لخدمة الباحثين في المجال العلمي.
 
أضافت الدكتورة عبير علم الدين، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتطوير المستدام، أن قائمة المحاضرين بالدورة تضم نخبة متميزة من أساتذة جامعة طنطا، بمشاركة 19 متدربا من المرشحين للمناصب الإدارية المختلفة بجامعة طنطا، خلال الفترة من 9  حتى 11 يوليو 2023.
 
محاضرة لرئيس جامعة طنطا حول مهارات القيادة واستراتيجيات الإدارة (1)
محاضرة لرئيس جامعة طنطا حول مهارات القيادة واستراتيجيات الإدارة

محاضرة لرئيس جامعة طنطا حول مهارات القيادة واستراتيجيات الإدارة (2)
محاضرة لرئيس جامعة طنطا حول مهارات القيادة واستراتيجيات الإدارة

 


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