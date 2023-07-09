مجلس مدينة البياضية يستقبل فعاليات اليوم الـ15 لحملة 100 يوم صحة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل مجلس مدينة البياضية بالأقصر، بقيادة محمود شاهين رئيس المدينة، فعاليات اليوم الخامس عشر لحملة 100 يوم صحة، والتى يتم تنظيمها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم فحوصات طبية مجانية ودورات وندوات توعوية للسيدات والرجال، ضمن حرص الدولة المصرية على الارتقاء والنهوض بالمبادرات والخدمات الصحية المقدمة من خلال وحدات الرعاية الأولية والعيادات المتنقلة وعيادات صحة المرأة والفرق الطبية المتنقلة في جميع محافظات الجمهورية.

ومن جانبه صرح الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه يتم خلال الحملة تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخرى.

ويضيف الدكتور طاهر أيوب لـ"اليوم السابع"، إنه على مدار الأيام الماضية جابت الحملة مدن وقرى المحافظة عبر عقد ندوات توعية أسرية للمواطنين والسيدات فى شوارع وميادين الأقصر، وذلك عن توافر الوسائل بالعيادة المتنقلة لتنظيم الأسرة، وعمل توعية عن أهمية الفحص الذاتي للكشف المبكر لسرطان الثدى، وعمل فحص للسيدات بالعيادة بحجرة الكشف، وعمل جذب للمعيدين خلال أجازة العيد بالشوارع، كما قام فريق الحملة بالتوعية الصحية لأبناء المحافظة المتواجدين في كورنيش النيل وساحة ميدان أبو الحجاج ومركز شباب الحبيل بالبياضية ووحدة الضبعية ومكتب صحة البياضية.

وكان قد كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن مبادرة 100 يوم صحة تحت شعار «انزل واكشف واطمن من كل مكان في مصر» انطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الخدمات للمواطنين، وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة أطلقا مبادرة جديدة وهي "100 يوم صحة»، حيث تستهدف 104 مليون مواطن مصري في 27 محافظة تقدم جميع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتوعية بالمجان خلال 100 يوم، وأضاف حسام عبد الغفار: تقدم المبادرة خدمات الصحة الإنجابية وتابع : المبادرة تضم أكثر من 5000 وحدة و500 قافلة طبية و700 مستشفى على مستوى الجمهورية.



البياضية تستقبل فعاليات اليوم الـ15 لحملة 100 يوم صحة بالأقصر



فعاليات اليوم الـ15 لحملة 100 يوم صحة بالأقصر



فعاليات حملة 100 يوم صحة بمجلس مدينة البياضية