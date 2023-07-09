ما مدى تكرار مراقبة ضغط الدم؟

كتبت إيناس البنا

هل تعلم أن 1 من كل 5 أشخاص يعانون من ارتفاع ضغط الدم ليسوا على دراية بحالتهم؟ مفاجأة ، لا؟ إذن ما الحل؟ بمجرد بلوغك سن الأربعين ، يصبح من الضروري مراقبة ضغط الدم عن كثب بحثًا عن أي علامات لارتفاع ضغط الدم، لا تدع ارتفاع ضغط الدم يفاجئك ، ابق على اطلاع ، وراقب بانتظام ، وتضمن مستقبلًا أكثر صحة للجميع.

وفقا لموقع " healthline"، يحدث ارتفاع ضغط الدم الأساسي ، المعروف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم الأساسي ، عندما لا تتسبب حالة طبية أساسية في ارتفاع ضغط الدم، يُعد ارتفاع ضغط الدم الثانوي حالة أو مرضًا كامنًا ، مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي ، أو إصابة الكلى ، أو مرض الغدة الكظرية ، أو فرط نشاط الغدة الدرقية ، أو حالات الغدة الدرقية الموجودة مسبقًا ، أو تضيق الشريان الأورطي (تضيقه أو تضييقه) ، أو الآثار الجانبية المحددة للأدوية.

هل يمكن أن يكون عمر وجنس الشخص عاملاً دافعًا لارتفاع ضغط الدم؟

العمر عامل مستقل في تحديد ما إذا كان الشخص مصابًا بارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك ، فإن الفجوة بين الجنسين تبدأ في الانغلاق. عوامل نمط الحياة ، وعلم الوراثة ، والحالات الطبية الأساسية ، والمتغيرات الأخرى تساهم أيضًا في تطوير وإدارة ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن تساعد مراقبة ضغط الدم بانتظام باستخدام جهاز مراقبة الصحة الشخصية في تقييم عوامل الخطر الفردية، ابدأ في إدارة صحة قلبك اليوم وشارك البيانات بسهولة مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بلمسة واحدة.

الآثار السلبية لارتفاع ضغط الدم

كثير من الناس لا يدركون أن استمرار ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى السكتة الدماغية أو الموت القلبي ، وأمراض القلب الإقفارية ، وفشل القلب وتضخم البطين الأيسر (سماكة مفرطة لعضلة القلب) ، وتلف الكلى ، ومشاكل في الرؤية ، وأزمة ارتفاع ضغط الدم التي قد تتطلب دخول المستشفى.