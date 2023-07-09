اليوم السابع
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لو غيرت عنوان سكنك.. خطوات وضوابط التحويل بين المدارس إلكترونيًا فى الجيزة

الأحد، 09 يوليو 2023 07:00 ص
لو غيرت عنوان سكنك.. خطوات وضوابط التحويل بين المدارس إلكترونيًا فى الجيزة محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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يتساءل الكثير من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن خطوات وضوابط التحويل بين المدارس بالتزامن مع فتح باب التحويل الإلكتروني بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسى 2023/2024، ابتداءً من 1 يوليو.
 
ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية خطوات وضوابط التحويل الإلكتروني بين المدارس فى الجيزة.
 
**تعليمات هامة للتسجيل
 
- يبدأ التسجيل من 1/7/2023 وينتهى 31/7/2023.
 
- التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة  https://www.gizaedu.net/tran.html
 
- التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.
 
ـ التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى أول أكتوبر 2023 إلكترونيا.
 
- إعلان نتيجة التحويلات بداية من 15/8/2023.
 
- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.
 
- حال قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.
 
- التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.
 
- المراحل التى يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي (الابتدائى) والمرحلة الإعدادية والثانوية.
 
- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.
 
**ضوابط التسجيل
 
1- من حق ولي الأمر التقدم بطلب تحويل واحد فقط.
 
2- جميع الحقول التى بها علامة (*) يجب تسجيل البيانات بها.
 
3- يتم تسجيل الرقم القومي للطفل من واقع شهادة الميلاد.
 
4- يجب إدخال جميع الرغبات الخاصة بالإدارة.
 
5- برجاء كتابة الارقام باللغة الانجليزية فقط.
 
6- برجاء كتابة المجموع رقم وليس نسبة أو أحرف ومن مرحلة رياض الاطفال حتى الصف الثالث الابتدائى اكتب رقم 1.
 
7- للاستعلام عن نتيجة المرحلة الاولى متابعة موقع المديرية بعد 15/8/2023 أو الاستعلام من خلال لجان التحويلات بالإدارة التعليمية التي تم التقدم لها.
 
 **خطوات التسجيل
 
1- الدخول على رابط الإلكتروني بين المدارس في الجيزة
 
 
2- الضغط على خيار "اضغط لتسجيل بيانات تحويل الطالب".
 
3- إدخال الرقم القومي للطفل.
 
4- كتابة اسم الطفل.
 
5- اختيار النوع “ذكر - أنثى".
 
6- كتابة العنوان. 
 
7- إدخال رقم التليفون.
 
8- اختيار نوع التحويل "داخل الإدارة - خارج الإدارة - خارج المحافظة".
 
9- اختيار المحافظة المحول منها.
 
10- اختيار الإدارة المحول منها.
 
11- اختيار التبعية المحول منها “رسمى عربى - رسمى لغات - خاص عربى - خاص لغات - أزهرى عربى - أزهرى لغات - عائد - الطفولة المبكرة".
 
12- كتابة المدرسة المحول منها.
 
13- اختيار المرحلة "رياض الأطفال - الابتدائى - الإعدادى - الثانوى".
 
14- اختيار الصف الدراسى المنقول إليه الطالب.
 
15- كتابة مجموع الطالب.
 
16- اختيار الإدارة المراد التحويل إليها.
 
17- اختيار التبعية المراد التحويل إليها "رسمي عرب - رسمي لغات".
 
18- تحديد الرغبة الأولى.
 
19- له إخوة بالمدرسة.
 
20- تحديد الرغبة الثانية.
 
21- له إخوة بالمدرسة.
 
22- بعد تسجيل البيانات يجب الضغط على زر الحفظ.
 
 
 
 
 
 
 

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