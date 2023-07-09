لو غيرت عنوان سكنك.. خطوات وضوابط التحويل بين المدارس إلكترونيًا فى الجيزة

يتساءل الكثير من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن خطوات وضوابط التحويل بين المدارس بالتزامن مع فتح باب التحويل الإلكتروني بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسى 2023/2024، ابتداءً من 1 يوليو.
ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية خطوات وضوابط التحويل الإلكتروني بين المدارس فى الجيزة.
**تعليمات هامة للتسجيل
- يبدأ التسجيل من 1/7/2023 وينتهى 31/7/2023.
- التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة https://www.gizaedu.net/tran.html
- التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.
ـ التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى أول أكتوبر 2023 إلكترونيا.
- إعلان نتيجة التحويلات بداية من 15/8/2023.
- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.
- حال قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.
- التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.
- المراحل التى يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي (الابتدائى) والمرحلة الإعدادية والثانوية.
- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.
**ضوابط التسجيل
1- من حق ولي الأمر التقدم بطلب تحويل واحد فقط.
2- جميع الحقول التى بها علامة (*) يجب تسجيل البيانات بها.
3- يتم تسجيل الرقم القومي للطفل من واقع شهادة الميلاد.
4- يجب إدخال جميع الرغبات الخاصة بالإدارة.
5- برجاء كتابة الارقام باللغة الانجليزية فقط.
6- برجاء كتابة المجموع رقم وليس نسبة أو أحرف ومن مرحلة رياض الاطفال حتى الصف الثالث الابتدائى اكتب رقم 1.
7- للاستعلام عن نتيجة المرحلة الاولى متابعة موقع المديرية بعد 15/8/2023 أو الاستعلام من خلال لجان التحويلات بالإدارة التعليمية التي تم التقدم لها.
**خطوات التسجيل
1- الدخول على رابط الإلكتروني بين المدارس في الجيزة
2- الضغط على خيار "اضغط لتسجيل بيانات تحويل الطالب".
3- إدخال الرقم القومي للطفل.
4- كتابة اسم الطفل.
5- اختيار النوع “ذكر - أنثى".
6- كتابة العنوان.
7- إدخال رقم التليفون.
8- اختيار نوع التحويل "داخل الإدارة - خارج الإدارة - خارج المحافظة".
9- اختيار المحافظة المحول منها.
10- اختيار الإدارة المحول منها.
11- اختيار التبعية المحول منها “رسمى عربى - رسمى لغات - خاص عربى - خاص لغات - أزهرى عربى - أزهرى لغات - عائد - الطفولة المبكرة".
12- كتابة المدرسة المحول منها.
13- اختيار المرحلة "رياض الأطفال - الابتدائى - الإعدادى - الثانوى".
14- اختيار الصف الدراسى المنقول إليه الطالب.
15- كتابة مجموع الطالب.
16- اختيار الإدارة المراد التحويل إليها.
17- اختيار التبعية المراد التحويل إليها "رسمي عرب - رسمي لغات".
18- تحديد الرغبة الأولى.
19- له إخوة بالمدرسة.
20- تحديد الرغبة الثانية.
21- له إخوة بالمدرسة.
22- بعد تسجيل البيانات يجب الضغط على زر الحفظ.
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