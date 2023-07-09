قروض بـ 3 مليارات و 195 مليون جنيه لشباب البحيرة لإقامة مشروعاتهم الصغيرة

البحيرة- ناصر جودة

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بالبحيرة بلغت 3 مليارات و195 مليون جنيه منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن وذلك لتمويل نحو 33 ألفا و258 مشروعاً استثمارياً.

وأضافت أن المشروعات التى تم تمويلها تنوعت ما بين التجارى والصناعي والزراعى والخدمي، وساهمت تلك المشروعات فى توفير أكثر من 93 ألف فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

وأشارت نائب محافظ البحيرة لأن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، والتى تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة فى توفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين وضرورة الإلتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري.

كما وجهت بإصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.

من جانبه أكد المحاسب أكرم مكرم - المدير التنفيذي لـ "مشروعك" بالبحيرة أن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات إستثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع.

مضيفا ان تمويل المشروعات تبدأ من 25 ألف جنية وحتى 2 مليون جنية بمساهمة 6 بنوك وطنية من خلال فائدة 5 ٪ متناقصة للمشروعات الصناعية، 7 ٪ للمشروعات التجارية 12.25٪ متناقصة لمشروعات الثروة الحيوانية، وذلك وفقاً لسياسات البنك الائتمانية.