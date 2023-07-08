تعرف على تفاصيل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة والتى تستهدف الحد من تلوث البيئة ووتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والحد من الإنبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن العوادم التى كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة.

وقامت محافظة البحيرة بتخصيص ساحة بمركز إدكو وذلك لاستقبال المتقدمين للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى استعدادا لتسليمهم السيارات الجديدة.

وتستهدف المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى تشجيع صناعة السيارات المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية والإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم وتيسير إمتلاكهم سيارات موفرة إقتصادياً بتسهيلات إئتمانية كبيرة.

يذكر أن وزارة المالية قد أعلنت منح الحافز الأخضر للمشاركين فى المبادرة الرئاسية الجديدة ويتمثل فى الآتى:-

السيارات الملاكى 10% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 22 ألف جنيه، والتاكسى 20% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 64 ألف جنيه، والميكروباص 25٪ من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 65 ألف جنيه، على أن يستفيد جميع المشتركين فى المبادرة بقيمة هذا الحافز سواء نقدا أو تقسيط.

ويتم إحتساب أسعار السيارات المشاركة بعد خصم قيمة الحافز الأخضر من سعر السيارة على أن تكون الأسعار شاملة تكلفة التجهيز بالغاز.