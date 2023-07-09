قاضٍ كندى يحكم باعتبار إيموجى "رفع الإبهام" موافقة على عقد بيع

كتبت ــ ريم عبد الحميد

حكم قاضٍ كندى بأن إرسال الرمز التعبيرى الخاص برفع الإبهام إلى الأعلى يمكن أن يعتبر موافقة على عقد ملزم قانونا، بحسب ما ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن الرمز التعبيرى "الإيموجى" الخاصة برفع الإبهام للأعلى كان حيويا فى قضية تتعلق بالمزارع كريس أشتر من منطقة ساسكاتشوان الكندية، وذلك فى اتفاق يعود لعام 2021 لبيع 87 طن مكعب من الكتان إلى مشترى الحبوب كينت ميكلبورو. ووفقا لوثائق المحكمة، فإن ميكلبورو وقع عقدا للاتفاق وإرسال رسالة نصية تشمل صورة للعقد إلى أشتر، وكتب "يرجى تأكيد عقد الكتان" فيرد أشتر بالرمز التعبيرى الشهير.

وعندما لم يقم أشتر بإرسال الكتان إلى ميكلبورو، أقام الأخير دعوى قضائية ذكر فيها أنه أعتقد أن إرسال أشتر لهذا الإيموجى يعتبر موافقة على الاتفاق.

وحكم تي جيه كين، قاض محكمة كينجز بيتش فى مدينة سويفت كارنت بساسكاتشوان بتأييد موقف ميكلبورو وحكم فى الثامن من يونيو الماضى بأن الإيموجى الذى أرسله أشتر كان بمثابة موافقة على العقد. وحكم القاضي لأشتر بأن يدفع لميكلبورو مبلغ 82.200 دولار كندى، أي ما يعادل 61 ألف دولار أمريكى.

وقال أشتر من جانبه، إنه لم يكون ينوى أن يتم اعتبار الرمز التعبيرى بمثابة توقيع أو موافقة على العقد. وأضاف أنه قصد به فقط تأكيد استلامه لعقد الكتان، وليس تأكيد موافقة على الشروط المنصوص عليها فى العقد. موضحا أنه لم يتلق الشروط والبنود الكاملة لعقد الكتاب، وأنه فهم أن العقد الكامل سيتم إرساله لاحقا بالفاكس أو الإيميل لمراجعته وتوقيعه.