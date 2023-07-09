فرحة بين طلاب الثانوية بالبحيرة بعد امتحانى الجيولوجيا وعلم النفس

البحيرة- ناصر جودة

سادت حالة من الفرح الغامر وجوه طلاب الثانوية العامة بالبحيرة بعد أداء امتحان مادتى الجيولوجيا وعلم النفس وسط أجواء من الهدوء والانتظام بكافة مدارس المحافظة.

وأكد معظم الطلاب على سهولة امتحان الجيولوجيا للقسم العلمى وعلم النفس بالقسم الأدبى ووجود وقت كاف للإجابة على أسئلة الامتحان الذى جاء أغلبه فى مستوى الطالب المتوسط.

وكان طلاب الثانوية العامة بالبحيرة البالغ عددهم 38091 طالبا وطالبة قاموا بتأدية الامتحانات لكافة الاقسام العلمية والأدبية.

وقال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة داخل 115 لجنة امتحان بالمدن والمراكز المختلفة دون أى مشاكل تذكر.

مضيفا أنه تم توفير كافة سبل الراحة لأداء الطلاب للامتحانات وتشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقى أى شكاوى خاصة بالامتحانات وحلها بشكل فورى.

واكد وكيل وزارة التربية والتعليم على وجود خطة متكاملة لمواجهة الغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة خاصة الغش الإلكترونى وذلك تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

لافتا إلى التشديد على مشرفى لجان الامتحانات بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ومنع دخول أية أجهزة إلكترونية سواء هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية مع الطلاب أثناء إجراء الامتحانات وكذلك مصادرة أى تليفون محمول فى حال ضبطه داخل اللجان وحظر وجود أية أجهزة إليكترونية داخل اللجان مع الملاحظين.

وأشار وكيل وزارة التعليم إلى مراجعة الإجراءات الأمنية على بوابات لجان الامتحانات وكذلك كاميرات المراقبة داخل اللجان للحيلولة دون وقوع أى عمليات غش خلال امتحانات الثانوية العامة.

يذكر أن إجمالى أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بنطاق محافظة البحيرة هذا العام الدراسى يبلغ 38091 طالبا وطالبة منهم 8896 شعبة أدبى و26809 علمى علوم و2386 علمى رياضة موزعين على 115 لجنة امتحان بنطاق 18 إدارة تعليمية.