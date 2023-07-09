فتح باب الطعون على قوائم المرشحين لانتخابات نقابة الأطباء غدا

كتبت آية دعبس

أعلن مصطفى عشوب رئيس اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء، والنقابات الفرعية بالمحافظات، أنه سيتم فتح باب الطعون على أسماء المرشحين بالانتخابات، بدءا من غد الإثنين 10 يوليو وحتى الجمعة 14 يوليو المقبل، وإعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 م، على أن يتم فتح باب التنازلات من السبت 22 يوليو وحتي الخميس 27 يوليو ، وسيتم إعلان القائمة النهائية يوم الخميس 10 أغسطس 2023م.

وأكد عشوب، أن الانتخابات ستجرى يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية، والتى سيتم تحديدها واعلان أماكنها علي الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للاطباء، حيث تجرى انتخابات التجديد النصفى، علي منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.

كانت اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء، والنقابات الفرعية بالمحافظات، قد أعلنت القوائم الأولية للأطباء المُرشحين انتخابات التجديد النصفى، ومن المقرر أن يتم إجراء عمليات التصويت بانتخابات التجديد النصفى على مستوى الجمهورية يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023.

وضمت القوائم ترشح 12 طبيبا على مقعد النقيب العام، هم:

1- د.ايهاب الطاهر

2- د.ايمن سالم

3- د.اسامة عبدالحي

4- د.عبد الالاه حجازي

5- د. أحمد حسين

6- د. يحيي النجار

7- د. محمد طنطاوي

8- د. علي كامل

9- د. محمد محمد منير

10- د. جمال عميرة

11- د. محمد سلامة

12- د. أبو المجد الهواري