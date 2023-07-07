نقابة الأطباء: خطة لإنشاء أكاديمية تابعة للنقابة معترف بها من "الأعلى للجامعات"

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أبو بكر القاضى، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ، أمين مساعد اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الفترة الماضية شهدت النقابة إعداد عددا من الاستراحات للأطباء بالقاهرة، بعد تطوير نوادي الأطباء على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه شارك أيضا فى تطوير كثير من النقابات الفرعية بعد مضاعفة فائض ميزانيه النقابة خلال عامين شغل فيها منصب أمين صندوق النقابة، فضلا عن المساهمة فى التحول الرقمي لخدمات النقابة.

وأشار القاضى إلى أن مجلس النقابة قد وافق على مقترح تقدم به بخصوص إنشاء أكاديمية تابعة لنقابة الأطباء، تكون مانحة لشهادات معترف بها لدي المجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى أنه تقدم بمقترح لمجلس اتحاد المهن الطبية لإنشاء معامل تحاليل طبية باسم اتحاد المهن، لافتا إلى أنه تم الموافقة المقترح، إلا أنه إذا لم يتم بالاتحاد فسيعمل على تنفيذه باسم نقابة الأطباء، من خلال لجنة مصر العطاء لتقديم خدمة مدعمة للاطباء والمرضي في نفس الوقت.

وأشار إلى أن خطة العمل خلال الفترة المقبلة، تعتمد على عدة محاور، أبرزها: المساهمة فى إنشاء نوادي في كل محافظات مصر للأطباء واسرهم بما يليق بالأطباء، وتعظيم دور نقابة الأطباء دوليا وخاصة في الدول العربية لحل مشاكل الأطباء بالخارج والحفاظ علي حقوقهم، بالإضافة إلى تنمية موارد النقابة، والعمل الجاد علي زيادة المعاشات بمعدل أفضل سنويا، وتقديم خدمات نقابية تقدم في المستشفيات والتعريف بكل أنشطة والخدمات النقابية ومحاولة وحدة الصف والارتباط القوي بين الأطباء ونقابتهم.

وأكد ضرورة إقرار قانون المسؤولية الطبية وتغليظ العقوبة علي التعدي علي الطواقم الطبية.