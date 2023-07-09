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عيد الآباء الرسل يتصدر غلاف مجلة الكرازة.. اعرف التفاصيل

الأحد، 09 يوليو 2023 01:18 م
عيد الآباء الرسل يتصدر غلاف مجلة الكرازة.. اعرف التفاصيل غلاف مجلة الكرازة
كتب: محمد الأحمدى

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نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صورة غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة والذى تحدث عن عيد الآباء الرسل الأطهار.   
 
وتضمن صور الغلاف أيقونة قبطية للقديسين بطرس وبولس بمناسبة عيد استشهادهما الذي يحل يوم 5 أبيب الموافق 12يوليو
 
ويضم العدد رسالتي التهنئة اللتين بعث بهما قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجموع المصريين، بمناسبة عيد الأضحىالمبارك،  وذكرى ثورة 30 يونيو.
 
- من المقالات:
 
"إنها بُخار...!".. الافتتاحية.
 
"المواهب والتلمذة".. نيافة الأنبا باخوميوس.
 
"سر التوبة والاعتراف".. نيافة الأنبا بنيامين.
 
"انسكاب الروح القدس".. نيافة الأنبا متاؤس.
 
"الصلاة فى أيام الآباء الرسل".. نيافة الأنبا تكلا.
 
 
 
ويأتى ذلك بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.
 
 
غلاف مجلة الكرازة
غلاف مجلة الكرازة
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد الرسل

عيد الاباء الرسل



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