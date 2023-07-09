تسجيل غياب 25 طالبا عن امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

سجلت غرفة متابعة امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء تغيب عدد 25 طالبًا وطالبة عن أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مختلف لجان الامتحانات بشمال سيناء.

وأفاد محمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، أنه بلغ عدد المقيدين 318 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحان 293 طالبًا وطالبة، وتغيب عن أداء الامتحان 25 طالبًا وطالبة.

أضاف عبد العظيم، أن غرفة العمليات بديوان عام المنطقة في العريش، لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال سير الامتحانات، وأنه لم تسجل أي حالات غش.

وأكد استمرار التعاون بين المنطقة الأزهرية وكافة الجهات الخدمية بالمحافظة لتوفير الخدمات للجان .