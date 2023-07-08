اليوم السابع
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مصادرة 915 طنا من القمح بالشرقية وتحرير 29 محضرا للمخالفين

السبت، 08 يوليو 2023 01:23 م
مصادرة 915 طنا من القمح بالشرقية وتحرير 29 محضرا للمخالفين قمح - أرشيفية
الشرقية- إيمان مهنى

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صادرت مديرية التموين بالشرقية، 915 طنا من السوق السوداء، وحررت 29 محضرا المخالفين، وتوريد الكمية المضبوطة للشون، بالإضافة إلي 10 آلاف و271 طن، واردة من خارج المحافظة.
 
وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام، والكميات التي تم ظبطها بلغت 915 طن، وتم تحرير محاضر ضد المخالفين والتي بلغ عددها 29 محضر.
 
وأضافت وكيل وزارة التموين، أن الكميات الموردة من الأقماح خارج المحافظة لشون وصوامع "مواقع شركة مطاحن شمال القاهرة بالقاهرة - مواقع شركة مطاحن جنوب القاهرة بالجيزة - مواقع شركة وسط وغرب الدلتا بالقليوبية"، قد بلغت 10 آلاف و271 طن.
 
وأشارت إلي أن ما تم توريده اليوم من الأقماح من المحافظة، بلغ 101طن و836 كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 534 ألف و272  طن و37 كيلو قمح .
 

الشرقية

محصول القمح بالشرقية

توريد القمح بالشرقية

مديرية التموين بالشرقية



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