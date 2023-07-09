ضبط المتهمين بقتل شقيقهما بسبب خلافات الميراث بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاملين لاتهامهما بقتل شقيقهما، نتيجة خلافات نتعلقو بالميراث، وبيع عقار ملكهم في الوراق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في الوراق، نتيجة تعرضه لاعتداء.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن عاملين تشاجرا مع شقيقهما المجنى عليه، نتيجة خلافات متعلقة بالميراث، وبيع منزل ملكهم، وأسفرت المشاجرة عن مقتل المجنى عليه.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.