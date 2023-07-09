شاطئ العريش يستقبل رحلات السياحة الداخلية.. المشاهد خيالية والخدمات بأسعار مقبولة

شمال سيناء ـ محمد حسين

يشهد شاطئ مدينة العريش، عودة تدريجية فى استقبال عشاقه من أبناء المحافظات، الذين توافدوا للاستمتاع بمياه نقية ورمال ناعمة مكنت بعضهم من ممارسة رياضة اليوجا لأول مرة على الشاطئ.

وقال أحد المروجين للسياحة الداخلية فى مصر، أنه قام برفقة وفد بجولة فى العريش استمرت 4 أيام، ووجد أنها فتحت للسياحة الداخلية والفنادق والشاليهات والشقق المصيفية بأسعار فى المتناول.

وأشار إلى أن الوفد تنقل داخل شوارع العريش ووصل للمزارات والأسواق الشعبية والسهر لبعد منتصف الليل فى أمان تام، مؤكدا أن العريش بلد جميلة جدا ومريحة للأعصاب وهادئة وفيها شواطئ ممتازة.

فيما انتشرت على طول الشاطئ خدمات الترفيه المقدمة للمصطافين، ويأتى فى مقدمتها توفير المظلات والشماسى وتنافس مقدمى الخدمات على استقبال الزائرين وفق تقاليد وتراث أهل سيناء بجلسات خصصت على رمال الشاطئ.



الافطار على الشاطئ



امتداد لشاطئ



تستقبل ضيوفها_1



توثيق للرحلة



جلسات عربيه



جمال لشاطئ



زرقة البحر



شاطئ الريسة_1



شاطئ بكر



على شاطئ العريش



فاكهة سيناء_1



مشروبات شعبيه



من شاطئ العريش



من جلسات لشاطئ



من جمال المكان



من على الشاطئ



من قرية سياحية بالعريش



من مشاهد الشاطئ



من مناطق العريش_1



من وسط المدينة_1



مياه نقية