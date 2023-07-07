حملة نظافة لكورنيش العريش استعدادًا لاستقبال المصيفين

شمال سيناء - محمد حسين

يواصل مجلس مدينة العريش حملة نظافة لكورنيش العريش بهدف استقبال المصطافين القادمين من داخل شمال سيناء والمحافظات الأخرى.

وقال أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، بأنه تم العمل على رفع كفاءة الكورنيش والشاطئ وتحسين منظره وتوفير مناخ مناسب للزوار.

وأضاف أن إدارة تحسين البيئة تشرف على أعمال شركة النظافة، وتم تشكيل فرق عمل لتجريد وتلميع جسم الكورنيش من شاطئ غرناطة حتى نهاية الكورنيش، وكذلك في كورنيش شاطئ المساعيد البحري، وتتابع جدول أعمال شركة النظافة اليومي في مناطق خدمات المدينة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال الإنارة على الكورنيش بعد أن قام قسم الإنارة بعمل صيانة لكشافات الإنارة على الكورنيش وشارع الخدمة على البحر، وقسم الإشغالات قام برفع جميع الإشغالات من على جسم الكورنيش وتحذير المخالفين، وخاصة أصحاب الخيول والدواب، بأنه سيتم مصادرتها إذا تم تكرار تواجدهم، بالإضافة إلى الدراجات، وتم تنفيذ حملة اشغالات شاملة.

واشار أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة العريش انه تم التوجيه بصيانة وتجهيز الحمامات لخدمة رواد شاطئ العريش على طول مناطق الخدمات الساحلية.

وقال إنه يجري بالتعاون مع الشباب والرياضة توفير المنقذين على طول الساحل مع استخدام الأعلام الملونة التى توضح حالة البحر، وتركيب 3 لوحات إرشادية لكل قطاع ساحلى تحدد المواعيد المسموح بها لنزول البحر، والانتهاء من صيانة وتجهيز دورات المياه وتركيب خزانات علوية ومتابعة تشغيلها بمعرفة رؤساء مناطق الخدمات.

وقال إنه سيتم ضخ المياه العذبة يوميا على الساحل والاستعواض بمياه الآبار حال قصور العذبة، بمعرفة شركة المياه.

وقال إن الشاطئ واجهة سياحية رئيسية للمحافظة والحفاظ على سلامة الزوار وتوفير الخدمات اللازمة لهم من أولويات الاهتمام.

ويقع شاطئ العريش على ساحل البحر المتوسط في محافظة شمال سيناء، ويتميز برمال ذهبية نظيفة ومياه زرقاء نقية وأجواء معتدلة لا تُقاوم، مما يجعله واحدًا من أهم مقاصد السياحة الطبيعية في المنطقة.

ويُعد شاطئ العريش الأنظف والأجمل و الأهدأ في مصر، حيث يطلق عليه أيضًا اسم "شاطئ ظلال النخيل الساحر"، وهو مجانى على امتداد مناطقة من "الريسة" شرق حتى "المساعيد" غربا بطول نحو 10 كيلو مترات يجمع بين الجمال والخصوصية .