اليوم السابع
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سفير جمهورية التشيك يزور المركز القومى للبحوث

الأحد، 09 يوليو 2023 04:46 م
سفير جمهورية التشيك يزور المركز القومى للبحوث جانب من الزيارة
كتب محمد صبحى

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استقبل اليوم الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث بمكتبه إيفان يكل سفير جمهورية التشيك فى مصر والوفد المرافق، وخلال الزيارة قدم الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية عرضًا تفصيليًّا حول المركز القومي للبحوث، ونشأته، ورؤية المركز كبيت خبرة للبحث العلمي والابتكار قادر على المنافسة العالمية، مشيرًا إلى أنه يعد أكبر المراكز البحثية، وأحد مفاتيح قطاع الخدمات والإنتاج، فضلاً عن أنه يهدف إلى رفع المستوى الوطنى للعلوم ونشر المعرفة، موضحًا أنه يضم (4100) عضو هيئة بحوث، وكذا يضم (10) مبانى بحثية، بالإضافة إلى (14) معهدًا و(6) مراكز تميز، فضلاً عن إطلاق شركة المركز القومى للبحوث للمنتجات الابتكارية.
 
وأشار معوض إلى المشروعات البحثية للمركز، تسهم في فى مجال الزراعة والغذاء، والصناعات الاستراتيجية، والتكنولوجيات البازغة والعلوم المستقبلية، والخدمة المجتمعية، فضلاً عن المساهمة فى المجمعات التعليمية والابتكارية فى الأقاليم المختلفة بالقطر المصرى.
 
وأكد إيفان يكل، فى كلمته  على حرص التشيك على دعم مصر وخاصة الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية، مثمنًا الدور الذى تقوم به المؤسسات البحثية المصرية فى تطوير ودعم البحث العلمي والابتكار.
 
وقد قام الدكتور حسين درويش بإهداء إيفان يكل، درع المركز وقدم بعض الاهداءات للضيوف.
 
جديرا بالذكر ان الوفد  التشيكى قد قام بجولة تفقدية  داخل المعرض الدائم للمخرجات البحثية الجاهزة للتسويق والتطبيق، والخاصة بمختلف المعاهد التابعة للمركز، ومنها: معهد بحوث الصناعات النسيجية، ومعهد بحوث الصناعات الكيماوية، ومعهد البحوث الزراعية، ومعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية، وغيرها من المعاهد.
 
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التعليم العالى

القومى للبحوث

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