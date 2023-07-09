سعادة على وجوه طلاب الثانوية العامة بعد أداء امتحانات الشعب الثلاث بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

سادت حالة من الفرحة بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، لسهولة امتحانات مواد علم النفس للشعبة الأدبية، والجيولوجيا شعبة علمي علوم، والرياضيات البحتة التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

وأكد طلاب الشعبة الأدبية أن امتحان علم النفس جاء في مستوى الطالب المتوسط، وضم بعض النقاط الصعبة الخاصة بالطالب المتفوق، والتي كانت تحتمل أكثر من إجابة، لكن باقي الأسئلة جاءت مباشرة ومن المنهج الدراسي ومناسبة للوقت المخصص للإجابة

وأوضح طلاب شعبة علمي علوم، أن امتحان الجيولوجيا جاء سهلًا وأفضل من المواد السابقة، باستثناء 3 أسئلة احتاجوا للتفكير، مؤكدين أنهم انتهوا من الإجابة قبل انتهاء الوقت

فيما أعرب طلاب شعبة علمي رياضة، عن فرحتهم بمستوى امتحان التفاضل والتكامل، والذي جاء مباشرا وعوضهم عن امتحاني الاستاتيكا والفيزياء.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية بمحافظة الدقهلية يبلغ 53 ألفًا و414 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب شعبة علمي علوم 31688 ألفًا، وعدد طلاب شعبة علمي رياضة 7327 ألفًا، وطلاب الشعبة الأدبية 14054 ألفًا، وطلاب الدبلومة الأمريكية 344 طالبًا، وطلاب المنازل 4320 طالبًا، وطلاب الخدمات 2188 طالبًا، وعدد الطلاب 23769 طالبًا، والطالبات 29644 طالبة.

فيما بلغ عدد اللجان الامتحانية 147 لجنة، بالإضافة إلى لجنة النور للمكفوفين، ولجنة السجن بجمصة، ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة، ولجنة معهد الأورام بالمنصورة، بإجمالي 151 لجنة.