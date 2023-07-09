سعادة بين طلاب كفر الشيخ لسهولة الجيولوجيا وعلم النفس.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

حالة من الفرحة والسعادة سيطرت على طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، عقب الخروج من أداء امتحان مواد الجيولوجيا وعلم النفس لسهولة الامتحانات.

أكد محمد جابر محمود، بمدرسة الشهيد رياض، أن امتحان الجيولوجيا جاء سهلا وفى مستوى الطالب المتوسط إلا 3 نقاط فقط، متمنيا أن تكون بقية الامتحانات سهلة، خاصة بعد صعوبة امتحانى الفيزياء والكيمياء.

وأضافت مريم كامل جبر، الطالبة بمدرسة هشام بركات الثانوية للبنات، أن امتحان مادة علم النفس والاجتماع سهل وأجابت على كل الأسئلة، وكل زميلاتها سعداء بسهولة الامتحان، وان شاء الله ربنا يكرمنا فى الامتحانات المتبقية.

وأكدت مريم فخرى جاد الله، الطالبة بمدرسة هشام بركات الثانوية، الحمد لله امتحان علم النفس سهل، وفى مستوى الطالب المتوسط، وتتمنى أن تكون بقية الامتحانات سهلة.

وعلى جانب آخر شهدت لجنة مدرسة الرياض الثانوية لغات فى مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ إصابة طالبة بأزمة تنفسية أثناء أداء امتحانات، ليستدعى رئيس اللجنة سيارة الإسعاف وإبلاغ غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمديرية التربية والتعليم بذلك، إلا أن الطالبة رفضت نقلها إلى المستشفى، وجرى تقديم الدعم الطبى لها داخل اللجنة واستكملت الطالبة الامتحانات.

أكد محمد عبدالله عبد المجيد، بمدرسة فوه الثانوية، الامتحان جاء صعب، ويحتاج لوقت أكبر من الوقت المحدد للامتحان، والسهولة فقط فى السؤال المقالى والترجمة، وأنه أجاب على 80% من أسئلة الامتحان.

أعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن أداء 24 ألف و603 طالب وطالبة امتحان مادتى الجيولوجيا وعلوم البيئة، وعلم النفس والإجتماع، ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، أى شكاوى أو مخالفات.

وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، موجها بتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية أى مخالفات أو شكاوى.