اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس مجلس النواب العراقى يؤكد ضرورة دعم القوات الأمنية لمكافحة الارهاب

الأحد، 09 يوليو 2023 05:15 م
رئيس مجلس النواب العراقى يؤكد ضرورة دعم القوات الأمنية لمكافحة الارهاب محمد الحلبوسى رئيس مجلس النواب العراقى
أ ش أ

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 أكد رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى ضرورة استمرار دعم القوات العسكرية والأمنية فى مكافحة الإرهاب، وجميع الجهود التى تسهم فى تعزيز الاستقرار.

وقال الحلبوسى - خلال استقباله عددا من المسؤولين الأمنيين من محافظة الأنبار ، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الاخبارية اليوم الاحد - دعم القائد العام للقوات المسلحة العراقية بإجراء التغييرات الأمنية والتدوير الوظيفى وفق رؤية الحكومة وبرنامجها فى إدارة الملف الأمنى.


وثمَّن الحلبوسي، "جهود القادة الأمنيين السابقين ودورهم فى ترسيخ الأمن والاستقرار الذى تشهده محافظة الأنبار طوال الفترة الماضية"، متمنياً "للقادة الجُدد النجاح فى مهامهم والوقوف إزاء أى تهديدات تستهدف أمن المواطن واستقرار المحافظة".

 

 


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