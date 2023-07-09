رئاسة مدينة جمصة تحذر المصطافين من نزول البحر بسبب ارتفاع الأمواج

الدقهلية _محمد الحبشي

حذرت رئاسة مدينة جمصة ، بمحافظة الدقهلية، المصطافين من نزول مياه البحر بداية من أمس السبت وحتى يوم الاثنين المقبل، بسبب ارتفاع الأمواج.

وقالت رئاسة المدينة في بيان صادر عنها: تهيب رئاسة مدينة جمصة بجميع المواطنين والزائرين أخذ الحيطة والحذر من ارتفاع الأمواج إلى حوالي 3 متر، وهياج البحر وعدم صلاحية البحر للسباحة أو ممارسة أي أنشطة مائية، بناء على توجيهات هيئة الأرصاد الجوية بداية من السبت الموافق 8/7/2023 وحتى يوم الاثنين القادم 10/7/2023، ونهيب بالسادة المواطنين عدم نزول البحر في هذه الفترة حرصا على سلامتكم، حفظكم الله من كل سوء.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد حذرت المصطافين من نشاط الرياح على البحر المتوسط، اليوم السبت، حيث تصل سرعة الرياح إلى 50:60 كم في الساعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار في الشواطئ المتواجدة بـ مطروح، والضبعة، وبلطيم، ودمياط، والعلمين، والإسكندرية، والدقهلية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم السبت، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.