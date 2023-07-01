شواطئ جمصة تستقبل 3 ملايين مواطن خلال أيام عيد الأضحى

الدقهلية - محمد الحبشي

قال أيمن عزت، رئيس مدينة جمصة، بمحافظة الدقهلية، أن المصيف استقبل 3 ملايين زائر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لقضاء العطلة والاستمتاع بالبحر.

وأضاف في تصريحات خاصة، أنه تم تشديد الرقابة على الشاطئ من قبل المختصين، لمراقبة المصطافين داخل البحر، لتجنب حالات الغرق، مؤكدًا أن المصيف لم يشهد سوى حالة غرق واحدة.

وأكد رئيس المدينة، أنه تم التعاقد مع شركة إنقاذ خاصة دفعت ب100 منقذ بجميع الشواطئ البالغ عددها 18 شاطئًا مجانيًا، وشاطئ واحد خاص، جميعهم مدربين على أعلى مستوى، وتم إجراء اختبارات مختلفة لهم قبل بدء موسم الصيف، وذلك لإحكام السيطرة على تواجد المواطنين البحر، ومنع تخطيهم حواجز المياه.

كما أشار رئيس مدينة جمصة إلى أن المصيف يضم 4 مناطق ملاهي، و3 حدائق خاصة ومتنزهات عامة، ودورات مياه مجانية، لافتًا إلى أنه يتم شن حملات مستمرة على الأسواق والمحلات لرفع إشغالات الطريق والتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للوافدين على المصيف