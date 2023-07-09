اليوم السابع
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الأحد، 09 يوليو 2023 04:25 م
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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.2% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 09 يوليو 2023 02:50 م
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.2% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 5.1 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.2% ليغلق عند مستوى 16555 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.77% ليغلق عند مستوى 3030 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 20087 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 6916 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6.9% ليغلق عند مستوى 3234 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 6.38% ليغلق عند مستوى 4818 نقطة.

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