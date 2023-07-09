هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.5% بمنتصف التعاملات بضغوط أجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 4 مليارات جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 16836 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.35% ليصل إلى مستوى 3107 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 20453 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 7048 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.99% ليصل إلى مستوى 3370 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.83% ليصل إلى مستوى 5000 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.80% ليصل إلى مستوى 5545 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: حق اكتتاب شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري-1، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقتين من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركتي البنك لتنمية الصادرات، وطاقة عربية، بحجم تداول 4.5 مليون سهم بقيمة 58.9 مليون جنيه للأولى، وبحجم تداول 414.8 مليون سهم بقيمة 3.7 مليون جنيه للثانية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه عدد 2585 سهم، 400 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 10 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المهندس للتأمين، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 5 آلاف سهم، 25.9 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 478 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة سبيد ميديكال عدد 20.2 مليون سهم.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الربع الأول من عام 2023، وحققت شركة حديد عز، مبيعات بلغت 27.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ18.6 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2022 بنسبة نمو 49%، وتحولت الشركة للخسائر بلغت 2.5 مليار جنيه مقارنة بربح 1.2 مليار جنيه، وبلغت حجم السيولة المتوافرة 20.2 مليار جنيه، بينما بلغ صافي الدين 22.7 مليار جنيه.

وحققت شركة مستشفى كليوباترا، إيرادات بلغت 776.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023 مقابل 636.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022، وبلغ صافي الربح 106.6 مليون جنيه مقارنة مع 102.4 مليون جنيه.