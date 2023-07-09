تحرير 46 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية فى مركزين بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

واصلت الوحدات المحلية ب المنيا حملاتها على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 46 مخالفة تموينية متنوعة بمركزي مطاي والعدوة.

ففي مركز ومدينة مطاي، قال هشام فايز رئيس المركز إن الوحدة المحلية تمكنت من ضبط 41مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة على المخابز البلدية بقرية منبال حيث تنوعت المخالفات ما بين ( عدم نظافة، و نقص وزن، و عدم صرف بون، و عدم إعلان، وعدم وجود ميزان، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات)، وذلك في إطار إحكام الرقابة والتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية.

وفى مركز العدوة، قال أحمد خلف رئيس المركز، إن الوحدة المحلية حررت 5 مخالفات تموينية خلال حملة تفتيشية على المحال التجارية لضبط الأسعار حيث تنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار و سلع بدون فواتير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.