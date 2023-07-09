بيطرى الأقصر يعلن انطلاق الحملة الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل انطلاق فعاليات الحملة القومية الثانية لعام 2023 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وناشد مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، كافة المواطنين ومربى وتجار الماشية بأهمية تحصين الحيوانات الخاصة بهم بلجان التحصينات الطبية البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطرى بالأقصر، وذلك حرصاً على سلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وتفادياً لكافة الخسائر الإقتصادية الناتجة عند حدوث الإصابة، كما تناشد وتوصى مديرية الطب البيطرى بالأقصر المواطنين ومربي وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات الطبية البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري بالأقصر بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لهذه اللجان الطبية البيطرية لتحصينها، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وكذلك حرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى وكذلك صحة وسلامة المواطنين.

وأكد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، على إنه تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، تكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى بكافة أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة، وذلك تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.



الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع