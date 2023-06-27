مدير بيطرى الأقصر يكشف تجهيزات المجازر بأرمنت وإسنا لذبح أضاحى العيد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، عن تجهيز المديرية للمجازر المختلفة لخدمة ذبح أضاحي العيد حول الأقصر والتى تشمل مجزر الأقصر بالحبيل ومجزر أرمنت ومجزر إسنا، وذلك إستمراراً لاستعدادات مديرية الطب البيطري بالأقصر، والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها لإستقبال عيد الأضحى المبارك، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وفى هذا الصدد تفقد الدكتور فتحى سلمى، مجزر الأقصر بمنطقة الحبيل للتأكيد على جاهزية المجزر لاستقبال الأضاحي والمذبوحات تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، كما تفقد مجزر أرمنت الواقع بمنطقة ابو قليعى بحاجر أرمنت وكان مرافقا له، العميد عادل شرشر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، والمهندس أمير بشرى مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة أرمنت، والمهندس محمد أحمد دسوقي من مديرية الإسكان بمحافظة الأقصر، والمهندس جابر عيد من مديرية الإسكان بمحافظة الأقصر، والمهندسة دعاء محمد من مجلس مدينة أرمنت، وحضور محمد إبراهيم سكرتير مجلس مدينة أرمنت.

وقامت اللجنة بمعاينة مجزر أرمنت للتأكد والوقوف على جاهزية المجزر عقب الإنتهاء من فترة الصيانة بالمجزر، وذلك لرفع كفاءة المجزر والاستعداد لتقديم الخدمة لكافة المواطنين بمدينة أرمنت واستقبال الأضاحي والمذبوحات بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك، كما ناشد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، المواطنين بأهمية وضرورة ذبح الأضاحي والمذبوحات داخل المجازر الحكومية، وذلك حرصاً على سلامة وجودة اللحوم وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين وحفاظاً على البيئة.

وصرح مدير عام الطب البيطري بالأقصر، بأن المجازر بمحافظة الاقصر مفتوحة بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وتعمل بكامل طاقتها من الأطباء والمعاونين والعاملين بها لاستقبال الأضاحي والمذبوحات وتوقيع الكشف الطبى عليها، حرصاً على سلامة وجودة اللحوم المقدمة للمواطنين، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطن وحفاظا على البيئة.



الجولات فى مجازر الأقصر وأرمنت وإسنا لذبح أضاحى العيد



تجهيزات مجازر الأقصر وأرمنت وإسنا لذبح أضاحى العيد



تفقد مجازر الأقصر وأرمنت وإسنا لذبح أضاحى العيد



جولات بمجازر الأقصر وأرمنت وإسنا لذبح أضاحى العيد



جولات على المجازر بالأقصر



متابعة تجهيز المجازر قبل العيد بالأقصر



متابعة مجازر الأقصر وأرمنت وإسنا لذبح أضاحى العيد



مدير بيطرى الأقصر يكشف تجهيزات مجازر الأقصر وأرمنت وإسنا



