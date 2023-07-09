بدء توافد طلاب الثانوية العامة بالمنوفية على لجان الامتحانات

بدء منذ قليل توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية ، على لجان الامتحانات والبالغ عددها 104 لجان امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة جاهزة لاستقبال 37 ألفا و179 طالبا وطالبة، لأداء امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس.

وأعلن الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إلى أن 37 ألفا و 179 طالبا وطالبة يؤدون اليوم امتحانات مواد الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس من امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنوفية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية لحماية وتأمين اللجان الامتحانية وخطوط سيرسيارات توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة وصولا إلى لجنة النظام والمراقبة بالقاهرة، لافتاً إلى وضع خطة عمل محكمة بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية ومديريات الخدمات والوحدات المحلية لضمان تقديم أوجه الدعم اللوجستى اللازم، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء لتجنب قطع الخدمة عن مقار اللجان حفاظاً على مصلحة أبنائنا الطلاب وخروج المحافظة بالشكل اللائق بها.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على أنه سيتابع بنفسه وعلى مدار الساعة انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.