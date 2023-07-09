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انطلاق أعمال تطوير حديقة الحيوان بدءا من اليوم ولمدة 18 شهرًا.. التفاصيل

الأحد، 09 يوليو 2023 07:00 ص
انطلاق أعمال تطوير حديقة الحيوان بدءا من اليوم ولمدة 18 شهرًا.. التفاصيل حديقة الحيوان
كتبت أسماء نصار

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تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من اليوم فى غلق حديقة الحيوان على مدار 18 شهرًا لتنفيذ خطة تطوير الحديقة في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها حتى تحقق الأهداف المرجوة.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:
 
1-خطة تطوير الحديقة تستهدف رفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف الاستفادة من مقوماتها، مع الحفاظ على طابعها الأثرى والنباتات والأشجار النادرة واستعادة طابعها التراثي.
 
2- إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفساً للمواطنين، حتى تكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية بالتعاون مع الاتحاد الدولى لحدائق الحيوان وتحت إشراف الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان.
 
3- نظرا لحجم اعمال التطوير والترميم الكبيرة الذي سيتم في البنية الأساسية المتهالكة، الأمر الذي يتطلب حفر الطرق الداخلية، وبالتالي صعوبة استقبال المواطنين حرصا على سلامتهم أثناء مدة التطوير والتى سيتم ضغطها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتح الحديقة أمام الزائرين.
 
 

حديقة الحيوان

الزراعة

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غلق حديقة الحيوان



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