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انتشال جثة طالب غرق بترعة الإبراهيمية بالمنيا

الأحد، 09 يوليو 2023 08:59 م
انتشال جثة طالب غرق بترعة الإبراهيمية بالمنيا اسعاف - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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أنتشلت قوات الإنقاذ النهري في محافظة المنيا، اليوم الأحد، جثة طالب عمره 11 عاما، غرق أثناء الاستحمام في ترعة الإبراهيمية أمام موقف سيارات مراكز جنوب المنيا، هربا من شدة الحر.
 
تلقت مديرية امن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن غرق الطالب س م  11 عاما، مقيم بحي غرب مدينة المنيا، حيث غرق أثناء الاستحمام في المجري المائي هربا من شدة الحر وإرتفاع درجات الحرارة.
 
انتقل فريق من قوات الإنقاذ النهري والمباحث الجنائية حيث جري انتشال الجثة ونقلها إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وعرض الجثة علي الطب الشرعي ومفتش الصحة لمناظرتها لكتابة تقرير عن سبب وكيفية حدوث الوفاة، والتصريح عقب ذلك بالدفن ما لم تكن هناك شبهة جنائية طبية في الوفاة.
 
 
 

 


مديرية الامن

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