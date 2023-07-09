تموين المنيا: توريد 470 ألف طن من محصول القمح بجميع المراكز لموسم حصاد 2023

المنيا ــ حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، انتظام أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023 ، حيث تم توريد 470 ألف طن حتى اليوم الأحد من خلال 42 موقعا ً تخزينيا ًبجميع مراكز ومدن المحافظة، لتتخطى بذلك المحافظة المستهدف بنسبة 128% ، مؤكدا ً أن المساحة المنزرعة بلغت 243 ألف فدان هذا العام.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد سعيا ً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، موجهاً مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة ومحاربة الفساد والاحتكار وضبط المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، لتذليل كافة العقبات أثناء التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظاً على سلامة المحصول.