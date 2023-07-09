اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

الأحد، 09 يوليو 2023 02:50 م
المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج حبس
سوهاج ــ عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ا.ع.ع "عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز العسيرات.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز العسيرات عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى  الحشيش المخدر وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب والمتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

سوهاج

جنايات سوهاج

محكمة جنايات سوهاج

العسيرات

السجن



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