السجن 15 سنة لـ8 متهمين بخطف وسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

سوهاج ـ عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم " ع.ع" و"ا.م" و"م.ا"وث.م" و"س.م"و"ز.م"وح.م" و"م.م" بالسجن 15 سنة لاتهامهم بخطف وسرقة المجنى عليه "م.ص" بدائرة مركز جهينة.