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السجن 15 سنة لـ8 متهمين بخطف وسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

الأحد، 09 يوليو 2023 02:26 م
السجن 15 سنة لـ8 متهمين بخطف وسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج سجن - أرشيفية
سوهاج ـ عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم " ع.ع" و"ا.م" و"م.ا"وث.م" و"س.م"و"ز.م"وح.م" و"م.م" بالسجن 15 سنة لاتهامهم بخطف وسرقة المجنى عليه "م.ص" بدائرة مركز جهينة.

 
تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جهينة عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بخطف المجنى عليه بالإكراه وتحت تهديد السلاح وسرقة متعلقاته بدائرة المركز، والاستيلاء عليها فى الطريق العام، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم بما نسب إليهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 

 


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