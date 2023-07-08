اليوم السابع
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الحبس سنة مع الشغل لمتهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

السبت، 08 يوليو 2023 04:50 م
الحبس سنة مع الشغل لمتهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج- عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ا.ا" عامل "ف.ا.خ" عامل بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهما بسرقة المجنى عليه "ر.م.م." بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة قسم طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد موسى، ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم طهطا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة المركز خرج عليه المتهمين وقاما بإيقافه وتهديده بسلاح كان بحوزتهما، واستوليا منه على متعلقاته الشخصية تحت تهديد السلاح وفرا هاربين، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 

 


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جنايات سوهاج

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