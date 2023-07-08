الحبس سنة مع الشغل لمتهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

سوهاج- عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ا.ا" عامل "ف.ا.خ" عامل بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهما بسرقة المجنى عليه "ر.م.م." بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة قسم طهطا.