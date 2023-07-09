السجن المشدد 10 سنوات لشاب بتهمة الاتجار في المواد المخدرة ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد ، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة.

وتعود أحداث القضية رقم 204 لسنة 2023 جنح الزهور والمقيدة برقم 583 لسنة 2023 كلي بورسعيد إلى يوم 7 يناير 2023، حال مرور معاون مباحث قسم شرطة الزهور بدائرة القسم أبصر المتهم "ع.ا.ع.م" 27 عامًا، بدون عمل، ممسكا بيده سلاح أبيض "كتر" فتوجه صوبه وتمكن من ضبطه، والسلاح من يده، وبتفتيشه عُثر بين طيات ملابسه على 17 لفافة لجوهر مخدر ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بإحرازها للإتجار، والمبلغ المالي حصيلته، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحوي "INDAZOL CARBOXAMIDE" المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة إحراز بقصد الاتجار جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "كتر"، والتي حكمت بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة،ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، وألزمته المصاريف الجنائية.