السجن المشدد 10 سنوات لسائق يتاجر في المواد المخدرة ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد ، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة.

وتعود القضية رقم 574 لسنة 2023 كلي بورسعيد إلى يوم 11 مارس 2023 حين استوقف معاون مباحث قسم شرطة المناخ، المتهم المدعو "م س.ع" 29 عامًا، ويعمل سائق، حال قيادته للسيارة الرقمية رقم "ط ع ي 3195" وبسؤاله عن تراخيص القيادة والتسيير أجاب نفيا، وبالكشف الجنائي عليه تبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه في قضية، فضبطه وبتفتيشه عُثر بحوزته على 10 أكياس لجوهر "الميثامفيتامين" المخدر وسلاح أبيض "مقص" ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحرازه الجوهر المخدر المخدر للإتجار، وأن المبلغ المالي من حصيلته، والسلاح الأبيض لتهيئة التجارة، والهاتف المحمول والسيارة المضبوطة لترويجها.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة إحراز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش "الميثامفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاح أبيض "مقص"، والتي حكمت غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، وألزمته المصاريف الجنائية.