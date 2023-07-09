اليوم السابع
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الزراعة: مشروع تطوير حديقة الحيوان ينفذه أكبر استشاري عالمي في تطوير الحدائق

الأحد، 09 يوليو 2023 01:16 م
الزراعة: مشروع تطوير حديقة الحيوان ينفذه أكبر استشاري عالمي في تطوير الحدائق حديقة الحيوان
كتبت أسماء نصار

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أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة أن التحالف المصري لتطوير حديقة الحيوان استلم الحديقة اعتبارا من اليوم الأحد 9 يوليو وسيتم غلقها خلال مدة التطوير والتي سوف يتم ضغطها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتحها أمام المواطنين حتى تكون على غرار حدائق الحيوان العالمية.
 
أضاف إبراهيم أن الحديقة سوف تظل ملك وزارة الزراعة وتحت الإشراف الفني لهيئة الخدمات البيطرية، والتطوير سيتم تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان والاتحاد الدولى لحدائق الحيوان من خلال  تحالف بعض الشركات الوطنية المصرية الخالصة وعلى رأسهم شركة المشروعات للإنتاج الحربي.
 
وأوضح أن الاتحاد الافريقي لحدائق الحيوان وافق على مشروع التطوير والتصميم الهندسي وهذه خطوة مهمة تسهم في عودة الحديقة إلى التصنيف الدولى لحدائق الحيوان الذي خرجت منه 2004 بسبب عدم اتباع المعايير الدولية في إيواء الحيوانات.
 
أشار إلى أن مشروع التطوير وضعه أكبر استشاري عالمي في تطوير حدائق الحيوان والذي قام بتطوير 12 حديقة على مستوى العالم منها حديقة الحيوان في لندن، وسوف يتم جلب أنواع جديدة ونادرة من الحيوانات لم تك موجودة من قبل وزيادة عدد الحيوانات بالحديقة من حيث النوع والعدد.
 
أوضح أن تطوير وإدارة الحديقتين (الحيوان والاورمان) سوف يكون بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة مقابل ايجار سنوي يتم زيادته بنسبة محددة كل عام
 
وأكد إبراهيم أنه الحفاظ على الطابع التراثي للحديقتين وكذلك النباتات والأشجار النادرة وكل ما هو أثري، و الحديقة سوف تكون مفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، كما أن الحيوانات سوف تظل في الحديقة خلال فترة التطوير تلقى كل الرعاية البيطرية والتغذية تحت إشراف هيئة الخدمات البيطرية.
 
وأشار إلى أنه سوف يتم الربط بين حديقتي الحيوان والاورمان من خلال نفق مشيرًا إلى أن تطوير الحديقة يأتي في إطار جهود الدولة رفع كفاءة أصولها لتعظيم الاستفادة منها في تحقيق إيرادات وتوفير فرص عمل جديدة.

حديقة الحيوان

الزراعة

تطوير حديقة الحيوان

وزارة الزراعة



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