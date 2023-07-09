الحوثيون يحظرون استيراد البضائع السويدية احتجاجا على حرق القرآن

حظر الحوثيون السبت، واردات البضائع السويدية، شمالي اليمن، احتجاجا على حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم، وفقا لما نشرته قناة روسيا اليوم.

وقال وزير التجارة الحوثي، محمد شرف المطهر، قوله إن "اليمن هي أول دولة إسلامية تقر حظر واردات البضائع السويدية، بعد الانتهاكات التي قامت بها وتدنيسها لأقدس مقدسات المسلمين".

ووصف الوزير الواردات السويدية بأنها "محدودة"، لافتا إلى أن قرار السلطات الحوثية يحمل أهمية رمزية.

وشدد المتحدث على أن الحظر "أقل ما يمكن أن يفعله الحوثيون"، داعيا "الدول الإسلامية إلى أن تحذو حذوهم".

ويأتي قرار الحوثيين عقب قيام سويدي متطرف من أصول عراقية بتدنيس القرآن أول أيام عيد الأضحى، تحت حماية السلطات السويدية، حيث مزق المصحف وأضرم فيه النار مقابل المسجد الرئيسي في ستوكهولم بالسويد.

وأثار هذا التصرف احتجاجا وغضبا واسعا بالدول الإسلامية، التي استدعت العديد منها الممثلين الدبلوماسيين للسويد، كما أصدرت أخرى بيانات تعبيرا عن إدانتها للحادثة.