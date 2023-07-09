الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ4 طالبات بمعهد خدمة اجتماعية في بنها

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها ، بمعاقبة 4 طالبات بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية في بنها، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وبغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهن، لقيامهن بأداء امتحانات نهاية العام بديلا عن بعضهن البعض، وانتحال كل منهن شخصية الأخرى في عدد 4 مواد، وقيامهن بالتزوير في أوراق رسمية ودفاتر الحضور والانصراف وكراسات الإجابات، بدائرة قسم شرطة ثان بنها بمحافظة القليوبية.

تعود تفاصيل الواقعة إلي امتحانات نهاية العام الدراسي الماضي، إذ قامت الطالبة "ش. و"، بأداء الامتحان بديلا عن الطالبة "ن. ع"، منتحلة شخصيتها ومتخذه من ارتداء الحجاب والكمامة ساترا لوجهها، وكذا الطالبة "ا. س"، والطالبة "ن. ج".

وتلاحظ للدكتورة "ل. م" المشرفة على أعمال الكنترول، خلال تفقدها اللجان وجود طالبة في حالة ارتباك شديد، إبان مرورها فطلبت الدكتورة منها تحقيق شخصيتها، فتعللت بعدم وجوده معها فطلبت منها نزع الكمامة، وتبين أنها ليست الطالبة المعنية، وجرى اصطحابها إلى مكتب الأمن بالمعهد.

وجرى ضبط جميع الطالبات، وأقرن بارتكاب الواقعة، ومضاهاة كراسات الإجابات وتوقيعات الحضور والانصراف، ووجهت لهن النياية تهمة التزوير، واعترفن بارتكابهن الواقعة، وقررت النيابة إخلاء سبيلهن بكفالة مالية حال كونهن فتيات، وقدمتهن للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

فيما قام مجلس المعهد بعمل مجلس تأديب، واتخاذ قرار بفصل الطالبات وإحالة الأوراق للمحكمة، والتي نوهت في حكمها بأنها استخدمت مع المتهمات قسطا من الرأفة كونهن فتيات في مقتبل العمر.